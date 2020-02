Devo fare queste frasi di latino con cum + congiuntivo per domani

Mi serve aiuto con le frasi di latino , dovrei mettere cum + congiuntivo : 1. quod contra Gallorum exercitum comparaverat 2. Quia oppidum ceperunt, Poeni omnia deleverunt 3. Quia irati sumus, incaute agimus 4. Custodes laudati sunt, quia acrem accurate custodiverant 5. Quia iam nox est, domum discedite. Mi servono per domani, per favore. Grazie in anticipo!