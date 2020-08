Devo consegnare 5 versioni entro il 5 settembre...

5 versioni entro il 5 settembre...Versione 14 Il tribuno Valerio detto “Corvino”Il personaggio del tribuno Valerio Corvino appartiene alla tradizione del mos maiorum: AuloGellio (II sec. d.C.) tramanda il racconto del leggendario prodigio.Cum Galli Latium invasērunt et agrum Pomptinum occupavērunt, Romanorum senatus, qui(nom. «che») Romanam rem publicam defendere volebat, duos («i due») consules cumingenti exercitu contra Gallos misit. Iam consules aciem instruebant, cum Gallorum duxcoram Romanorum praefectis 1 apparuit: superbus et insŏlens cum armis praefulgĭdisincedebat, intolerantius 2 se iactabat atque magna voce clamabat: ≪Nullus Romanus tamfortis est quam ego (sum); nullus certe mecum pugnare audebit!” Tum Valerius tribunus,dum cetĕri inter metum ac pudorem haesĭtant, a consulibus petivit potestatem pugnandi (“dicombattere”) contra Gallum, tam inanĭter arrogantem; ita intrepĭdus ac modestus in hostemprocessit. Atque in hoc 3 corvus repente advŏlat et super tribuni galĕam insistit atque inde osoculosque hostis rostro et unguibus appetĕre incĭpit; insĭlit, obturbat, unguibus eius manuslaniat alisque prospectum impĕdit. Denĭque, postquam satis saeviĕrat (“aveva infierito”), intribuni galĕam revolavit ibique consēdit. Sic tribunus, et virtute sua et corvi operā,insolentem Gallorum ducem vicit atque interfēcit et ob eam causam Corvīnus cognominatusest.(da Gellio)1. praefectus, i, m., nel lessico militare significa “ufficiale” superiore, “comandante” di fanteria o di cavalleria.2. Attenzione alla terminazione! 3. In hoc = “a questo punto”.proposizione relativa – nesso relativo – avverbi di luogo relativiVersione 15 I Tarentini offendono gravemente gli ambasciatori romani Causa della prima guerra contro Pirro, re dell’Epiro, chiamato dai Tarentini in aiuto contro iRomani che avevano dichiarato loro guerra, furono le gravi offese arrecate alla delegazioneromana da tutti gli abitanti di Taranto e soprattutto da Filònide.Postquam Galli a Cn. Cornelio Dolabella consule ex Italia eiecti sunt, Romanorum senatusnovum bellum suscēpit. Nam, quia inter Tarentinos atque Romanos iamdūdum contentio deexpugnatione atque dereptione urbis Thuriorum 1 fiebat (“era in atto”), senatus legationem depace, cuius Postumius princeps erat, Tarentum misit. Tum Tarentini Graeco more in theatrocontionem populi advocare solebant: quo cum Romanorum legati admissi sunt cunctuspopulus eos contumeliis afficĕre coepit, immo cum Postumius dicĕre coepit, Tarentini eumetiam deridēre coepērunt, quod emendāte Graece loqui 2 nesciebat. Praeterĕa, quodgravissimum est, dum legati e theatro discedunt inter confertissimam Tarentinorum turbam,scurra quidam (“uno svegognato”), Philonĭdes nomine, sacra legatorum vestimenta urinārespersit. Tum Postumius iratus exclamavit: “Ridēte, Tarentini, ridēte donec licet; moxquidem large flebĭtis, nostrasque vestes multo sanguine eluētis” et cum comitĭbus urbemreliquit. Tum senatus ob gravissimam iniuriam Romanorum legatis illātam (“arrecata”),Tarentinis bellum indixit. Contra Romanos Tarentini auxilium a Pyrrho, Epiri rege,petivērunt, qui cum ingenti exercitu atque elephantibus in Italiam vēnit: tumque primumRomani cum transmarino hoste dimicavērunt.(da Livio 1. I Tarentini avevano conquistato e saccheggiato la città di Thurii, sullo Ionio presso Sibari, contro la volontà diRoma che lì aveva una guarnigione. 2. Graece loqui = “parlare in greco indicativo piuccheperfetto – genitivo di qualità – proposizione relativa – nesso relativoVersione 16 Gli antichi re del LazioNel Lazio, prima dell’arrivo di Enea e di suo figlio Ascanio, progenitori di Romolo e Remo,regnarono molti re, alcuni di origine divina.Antiquissimi Italiae incolae Aborigĭnes fuērunt, quorum rex fuit Saturnus, qui ex Olympo aIove filio eiectus («scacciato») in Latium pervenĕrat. In eius regno nulli erant servi omniaquebona omnibus communia erant; qua re eius aetas “aurea” dicĭtur. Italia a Saturni regisnomine Saturnia appellata est montemque, in quo is habitabat, cognominatus est Saturnius.Post eum regnavit Picus, deinde Faunus, sub quo Evander ab Arcadia in Italiam cum parvapopularium suorum turba vēnit, cui agros et montem, quem postĕri Palatium appellavērunt,Faunus benigne donavit. Ex Fauni filia natus est (nacque) Latinus, sub cuius regno Aeneas,Troiā profugus, ad Latium cum filio Ascanio appŭlit. Primum Latinus eiusque cives contraAeneam eiusque comĭtes arma cepērunt, postĕa rex Troianum principem, qui vir magnaeaudaciae magnaeque pietatis erat, in societatem accēpit, quia eius admirabiles virtutesconspexĕrat. Bellum deinde contra Turnum, Rutulorum regem, Aeneas gessit eumque vicit etin proelio necavit. Aeneae Ascanius filius successit, qui Albam Longam condĭdit, quae postĕaper trecentos (trecento) annos, donec Roma condĭta est, eius regionis caput fuit.(da Giustino)indicativo piuccheperfetto – futuro anteriore – consecutio temporum dell’indicativoVersione 17 Difficile assedio della città di TiroPer completare l’occupazione della Fenicia, Alessandro decide di conquistare Tiro, il cuiassedio, sorgendo la città su un’isola, presenta numerose difficoltà. Gli abitanti di Tiro,inoltre,uccidono i mediatori di pace inviati dal re.Iam tota Syria atque Phoenīca, praeter Tyrum, Alexandri, Macedŏnum regis, erant, quihabebat castra in continenti: urbem 1 , quae in insula aedificata erat, angustum fretum acontinenti dividebat. Tyrus enim, inter omnes urbes Syriae memorabilis, amicitiamsocietatemque Alexandri accipĕre sed non eius imperium occupationemque parata erat: quodper legatos ei nuntiatum est. Non tenuit iram Alexander: “Vos quidem Tyrii – inquit –, quiainsulam iamprīdem incolĭtis, pedestrem exercitum meum spernĭtis, sed brevi etiam vos,postquam ego pontem exstruxĕro 2 , in continenti erĭtis et ego aut urbem intrabo autoppugnabo”. At Tyrii, qui securitati loci summam fidem habebant, Alexandri obsidionemsubstinēre maluĕrant. Macedŏnes insulam continenti ponte iungĕre temptabant, sed crebrosaltosque fluctus saevus ventus e mari extollebat, qui opus impediebant. Praeterĕa aliaedifficultates erant: mare praealtum muros turresque urbis circumdabat, quare scalaemoenibus applicari non potĕrant. Tum Alexander caduceatōres de pace ad Tyrios misit, qui,contra ius gentium, eos occidērunt. Rex, suorum tam indigna morte iratus, urbem obsidēreatque delēre statuit.(da Curzio Rufo)1. Cioè la città di Tiro. 2. verbo extruo ha valore causativo, da rendersi con “far costruire”, dato che èimpensabile che Alessandro costruisse personalmente il ponte.eo e composti – doppio dativo Versione 18 Fedeltà del centurione MevioNella guerra civile tra Augusto e Antonio, il centurione di Augusto, Mevio, catturato econdotto davanti ad Antonio, proclama con determinazione la sua fedeltà ad Augusto.Inter eximia Romanorum magnorum virorum fidĕi exempla, etiam magna militum constantiarefulget. Maevius, Caesaris Augusti centurio, qui iam in omnibus belli Antoniani proeliis 1praeclarae et spectatae virtutis multa experimenta praebuĕrat, improvisis hostium insidiiscircumventus (“circondato”), quia resistere non potĕrat, captus (est) atque perductus estAlexandriam ad Antonium, qui eius fidem omnis genĕris minis blandimentisque sollicitavit 2 .At centurio, – mirum constantiae exemplum – Antonio firmĭter respondit: “Neque salutisbeneficio neque mortis supplicio umquam miles Augusti esse desĭnam, umquam tuus milesesse incipiam! Me igĭtur iugŭla, vitam contemno neque mortem timeo; ego Augusti milesperibo!”. Itaque Maevius quo 3 constantius vitam contempsit, eo facilius eam impetravit:Antonius enim ob eius fidem ei dono incolumitatem dedit atque magna cum admiratione eumliberum dimisit.da Valerio Massimo1. belli Antoniani = “della guerra contro Antonio”. 2. sollecito = “mettere alla prova”. 3. quo… eo = “quantopiù… tanto più...”.