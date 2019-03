Dedalo e Icaro versione latino

Avrei bisogno della traduzione di questa versione:

Daedalus captivus a Craetae domino tenebatur cum Icaro filio in immenso labyrintho; insulae dominus Daedalum cum filio puniebat. Icarus exilium finire optabat at pelagi undis locus claudebatur. Tum puer exclamat: "Tyranne, nos in magno et misero aedificio includis et per terras et undas effugium prohibes; sed Daedali astutia vincet; nam caelum non possides neque semper nos captivos tenebis!"

Grazie mille in anticipo