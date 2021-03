1-avarorum animi totius terrae divitiis non satiabuntur.

2-nulli poetae verba tam stulta tribues.

3-saepe alius viri vitia videmus,nostra numquam.

4-neutrius insulae incolae mercaturam exercebant,sed agros solos colebant.

5-totius graeciae templa aeneis et marmoreis simulacris ornata erant.

6-ultri filio bona tua relinques?

7-romae duumviri creantur:alter magna cum peritia bellum geret,alter aequo iudicio incolas reget.

8-romani iam diu strenue pugnabant,sed proelii fortuna nondum secunda erat.

9-totius fere galliae legati ad caesarem conveniunt.

10-catullus et vergilius clari poetae sunt :alterius carmina aliqua (alcune poesie) iam noscitis ,alterius libros mox legetis .

11-menapii uni ex gallia legatos mittebant.

12-strenui athenarum incolae,barbarorum copias firmiter arcemus patriamque nostram ex alius populi imperio vindicabimus.

mi servono urgentemente queste frasi.. io in latino sono davvero una frana.. mi aiutate perfavore???

grazie in anticipo