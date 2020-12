La prima frase di questo brano mi è particolarmente oscura, ma anche sulle altre nutro dei dubbi:

Ingenia virorum et feminarum apud Indos locorum quoque caelum formabat.



Lapilli ex auricŭlis pendebant, brachia quoque auro ornabant.

Delle pietruzze pendevano dalle orecchie, ornavano anche le braccia di oro.

Capillos saepe pectebant, fere numquam tondebant;

Pettinavano spesso i capelli, non tosavano mai le bestie.

barba quoque semper intonsa erat.

anche la barba era sempre intonsa.

Carbăsus erat vestimentum;

Le loro vesti erano di càrbaso

membra usque ad talos velabant, solĕas gerebant, linteis vinciebant.

Coprivano il corpo fino ai talloni, indossavano le suole e legavano i lenzuoli.



Se qualcuno potesse darmi una mano gli sarei molto grato.

Un saluto.