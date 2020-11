correzione versione mi serve per stasera please :)

Hannibal cum in africa frequentibus proeliis victus esset, a Scipione pacem petivit. Sed, cum venissent ad conloquium, Carthaginienses condiciones non acceperunt et imperaverunt ut Hannibal pugnaret.

A Scipione et Masinissa, rege Numidarum atque Romanorum socio, bellum cum Carthaginiensibus geritur.

Hannibal tres exploratores ad Scipionis castra misit;cum capti essent, Scipio imperavit ut circumducerentur per castra et ostenderetur his totus Romanorum exercitus. Postea captivi dimissi sunt ut renuntiarent hannibali belli comparationes romanorum exrcitus. interea memorabile proelium instructum est, cum uterque dux copias suas in aciem eduxisset. Tandem Scipio victor recessit et paene ipsum Hannibalem (lo stesso annibale) cepit. postea pax cum carthaginiensibus facta est. Scipio Romam remeavit, ingenti gloria triumphavit atque Afrianus appellatus est.

Ita finem accepit secundum Punicum bellum.



Annibale, essendo stato vinto con frequenti battaglie , chiese la pace a Scipione.

Ma, essendo venuto per un colloquio (non letterale: per parlare ), I cartaginesi non accettarono le condizioni e comandarono che Annibale combattesse.La guerra con i cartaginesi è guidata da scipione e Masinissa (non sò se è giusto il nome, non ho voglio di guardare sul vocabolario xxxD), re dei Nuimidi e alleato dei romani.

Annibale mandò tre esploratori presso l'accampamento di scipione; Scipione comandò che l'accampamento fosse circondato e che l'esercito dei romani fosse visto da tutti questi (his penso che sia riferito agli esploratori mandati da annibale quindi per rendere più carina la frase metti "da tutti e tre gli esploratori", anche se non è letterale)

Dopo che i prigionieri furono liberati affinchè avvisassero ufficialmente le intenzioni (ho travato preparazioni >.< dell'esercito dei romani sulla guerra di Annibale. [non sono sicura che sia giusta]

Degna di nota è la battaglia preparata interea [O_o?], avendo entrambi i comandati fatto uscire le sue truppe nella schiera. Infine Scipione si ritiratò come vincitore e per poco prese lo stesso annibale.

Dopo che fu fatta la pace con i cartaginesi, Scipione restò a roma, trionfo con grandissima gloria e fu nominato "l'africano".Così finì la seconda guerra punica.