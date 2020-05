Controllo versione + domande

Salve a tutti, potreste dirmi se questi pezzi di versione sono corretti? inoltre avrei delle domande, sareste cosi gentili da rispondere?Testo Latino Id quantae saluti fuerit universae Graeciae, bello cognitum est Persico. Nam cum Xerxes et mari et terra bellum universae inferret Europae cum tantis copiis eam invasit, quantas neque ante nec postea habuit quisquam:Testo Italiano Quanto questo abbia contribuito alla mia salvezza di tutta quanta la grecia, si vide nella guerra contro i Persiani. Quando infatti Serse portò guerra per terra e per mare a tutta l' Europa , la invase con un esercito tanto grande quale nessuno nè prima nè dopo ebbe maiTesto LatinoDeliberantibus Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent. Id responsum quo valeret, cum intellegeret nemo, Themistocles persuasit consilium esse Apollinis, ut in naves se suaque conferrent: eum enim a deo significari murum ligneum.Testo ItalianoAgli interpellanti la pizia rispose che dovevano difendersi con con mura di legno. Mentre nessuno capiva il senso dell'oracolo, Temistocle li convinse che il consiglio di Apollo era di mettere se stessi e le proprie sostanze sulle navi: questo era il muro di legno che intendeva il dio.Le domande sono1)Analizza il periodo da "id responsum quo valeret" a "significari murum ligneum" specificando la natura di ciascuna proposizione di cui è composto2)All'interno del periodo analizzato, illustra la natura e la funzione di "id responsum" e la costruzione del verbo "significari"