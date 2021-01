Controllo su frasi dall'italiano al latino

Mi aiutate a capire se ho tradotto correttamente dall' italiano al latino o se si poteva fare meglio?1) Il topo teme il gattoMus felem metuit2)L'aquila è la regina degli uccelliAquila avium regina est3)L'eccessivo amore dei padri e delle madri verso i figli è spesso causa di dolori e lacrimeNimius amor patrum et matrum pro filis saepe lacrimarum et dolorium causa est4)Molte malattie provocano la sete e la tosseMulti morbi sitim et tussim causa sunt5)D'estate il calore diminuisce le forze del corpoCalor in aestate corporim vim hebetat6)Il fiume Aniene sbocca nel Tevere presso RomaAniene amnis in Tiberim apud Roma influit7)Il console Lutazio sconfisse con la flotta i cartaginesi presso le isole EgadiLutatius consul classe Carthaginienses apud Aegatae vinxitL'annunzio della sconfitta di Varo provocò grande dolore ad Augusto Cladis Varianae nuntium magnum dolorem Augusto comparavit9)Cesare trasportò dalla Gallia in Germania una flotta di molte naviMultae Caesar navum classem ex Gallia in Germaniam vexit10)L'abbbondanza delle acque dei fiumi è spesso pericolosa ai campi ed ai pratiAquae fluminium copia saepe arvis et pratis funesta est11) Ai naviganti sono noti i lidi di molti mariNautae multorum marium litores notos sunt12) Ai cacciatori sono necessarie le retiVenatoribus retes necessaria sunt13)In molti antichi edifici vi erano splendidi soffittiIn multae et antiquae aedibus splendida laqueares erant14)Le piccole navi temono i mari procellosiParvae naves procellosa maria metuunt15)I vincitori impongono gravissime imposte ai vintiVictores victi onerosa vectigalia dictant16)Gli uomini con le pelli degli animali difendono il corpo dal freddoVires animalium pellibus corpora contra frigorem protegunt17)Nei mari vivono molte specie di animaliIn maria multa genera animalium vivuntLe imposte sono ingrate ai cittadini ma necessarie alle cittàVectigalia civibus ingrata sed urbibus necessaria sunt19)Dagli alti monti i fiumi discendono al mareFlumina de altis montibus in maria influunt20)Presso i Romani i Censori imponevano le imposte ai cittadiniCensores apud Romanos vectigalia dictabant