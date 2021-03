Controllo di tre esercizi sulle particolarità dei superlativi

salve, mi dareste un'occhiata a questi esercizi per controllare che siano giusti?Formare il comparativo ed il superlativo dei seguenti aggettivi positivi:antiquus - antiquior/antiquius - antiquissimus/antiquissima/antiquissimummalevolus - malevolentior/malevolentius - malevolentissimus/malevolentissima/malevolentissimummunificus - munificior/minificius - muneficientissimus/muneficientissima/muneficientissimumsaluber - salubrior/salubrius - saluberrimus/saluberrima/saluberrimumiuvenis - iunior/iunius - maxime iuvenisegregius - egregior/egregius - egregissimus/egregissima/egregissimumbonus - melior/melius - optimus/optima/optimumEspressioni da tradurre in latino 1) Su un albero molto bello (stato in luogo + moto a luogo)Super arbore pulcherrimosuper arborem pulcherrimum2)Di soldati valorosissimimilitum maxime strenuorum3)Oratore molto vecchio (sia soggetto che oggetto)maxime senex oratormaxime senem oratorem4)Di uomo ricchissimoditissimi hominis5)Moltissimi e grandissimi pericoli (soggetto ed oggetto)pluria et maxima pericula (soggetto e oggetto sono uguali)6)Grandissima speranza (soggetto ed oggetto)Maxima spesMaximam spem7)Con una battaglia molto difficiledifficillimo proelioAgli scolari molto pigriPigrissimis discipulis9)Nei tempi più antichiAntiquissimis temporibus10)Le erbe più basse (soggetto ed oggetto)humilissimae herbaehumilissimas herbas11)Delle città più bellepulcherrimae urbium12)Un uomo poverissimo (sogg. + ogg.)pauperrimus homopauperrimum hominem13)Aria molto salubre (sogg. + ogg.)Saluberrimus aerSaluberrimum aerem