Consiglio per Latino (263796)

Ciao! Ho da poco iniziato la terza liceo e mi servirebbe un consiglio. Al biennio per latino ho sempre avuto un quaderno ad anelli, che usavo anche per italiano , però quest'anno la professoressa, benché sia sempre la stessa, ha detto che preferisce dei quaderni separati: uno per letteratura italiana, un altro per grammatica latina e traduzioni varie e un terzo per gli appunti di letteratura latina. Personalmente, mi trovo meglio a prendere appunti su un quaderno normale (come faccio a greco filosofia , ecc) anziché su fogli sparsi, però il quaderno ad anelli mi permette di portare più materie insieme e soprattutto di avere gli appunti di argomenti più vecchi a portata di mano (anche se mensilmente li tolgo). Il "problema" però è questo: dato che la nostra professoressa spazia molto tra gli argomenti, può capitare che ci parli di letteratura mentre stiamo facendo grammatica o viceversa, quindi io mi ritrovo a scrivere gli appunti dove capita, ad esempio prendo gli appunti di letteratura sotto agli esercizi di grammatica (o almeno così succedeva gli anni passati), e bene o male con un quaderno ad anelli riuscirei a trovare tutto, seppur con molta fatica, mentre con dei quaderni separati è più difficile, perché dovrei praticamente averli tutti a portata di mano, anche se sarei sicuramente più ordinata (a meno che non mi segni gli argomenti "in più" su un foglio qualsiasi per poi copiarli sul quaderno giusto). Ho già comprato però un quaderno ad anelli e i fogli, quindi non vorrei averlo fatto invano... Li ho presi più che altro per abitudine, ma effettivamente con i quaderni singoli mi troverei meglio, non ci avevo mai pensato. Potrebbero sempre servirmi in futuro ma non lo so, al limite posso regalarli a qualche cugino o amico a cui servono, o dare i raccoglitori ai miei genitori , che al lavoro li utilizzano. Scusatemi per il messaggio molto lungo e contorto, spero comunque che si capisca. Cosa mi consigliate tra i due tipi? Grazie mille