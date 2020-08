conflitti tra i macedoni dopo la morte di Alessandro

Equites Perdiccae campos circa Babyloniam occupavěrant et frumentum, quod in urbem vehebatur, retinuěrant. Itaque primum inopia, deinde fame oppressi, Macedônes, qui in urbe erant, consilium cepērunt ut gratiam cum Perdicca reconciliarent. Forte acciděrat ut agricolae, populationem villarum vicorumque timentes, confugěrent in urbem, oppidani vero, ut alimenta quaerěrent, urbe exceděrent. Macedones autem plebis seditionem adeo timebant ut in regiam celeriter conveněrint et omnium consensu legati ad Perdiccam missi sint ut discordia finiretur et arma deponerentur. Meleager, legationis princeps, cum phalange Babyloniā excessit et obviam Perdiccae, equitum turmas antecedenti, occurrit, firmaturus in perpetuum concordiam et pacem. Sed iam fatis admovebantur Macedonum genti bella civilia: nam Alexandri regnum a multis expetebatur.