Con urgenza per stasera, grazie (256116)

1. Ex («secondo») illa auguris sententia factum est ut omnes mulieres, capite velato, in Iunonis templum convenirent, imminens urbi fatum votis deprecaturae.

2. Qui imperare sibi nequit, numquam poterit aliis significare quid faciendum quidque vitandum sit.

3. Lacedaemonii putabant adulescentes bellorum periculis_ assuefaciendos esse calorum et frigòrum patientia, famis et sitis et laborum consuetudine, dolorum atque vulnerum perpessione.

4. In eo proelio tanta pugnantium caedes fuit, ut militum gladii sanguine inficerentur vel potius madefierent.

5. Cum Fabii contra hostes progrederentur, subito aquila, alis passis, in caelo apparuit: tum deorum voluntas patefacta est; nostri omnes laeto animo

omen illud acceperunt.