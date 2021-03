Completiva o volitiva?

Salve a tutti, in questi esercizi dovrei cercare di capire se si tratta di una completiva o di una consecutiva. L'argomento non mi è molto chiaro e vi sarei grata se riusciste ad aiutarmi. Gli esercizi sono da consegnare entro domani.Hannibal tam strenuus erat ut Poenum Romani semper timerent.ConsecutivaCompletiva di fattoCompletiva volitivaNessuna delle precedentiCaesar statuit ut legiones Romam reducerentur.ConsecutivaCompletiva di fattoCompletiva volitivaNessuna delle precedentiAthenis mos erat ut feminae plerumque in aedibus maneret.ConsecutivaCompletiva di fattoCompletiva volitivaNessuna delle precedentiAristides adeo in moderatione ac iustitia excellebat ut ab omnibus “iustus” vocaretur.ConsecutivaCompletiva di fattoCompletiva volitivaNessuna delle precedentiCaesar Romam petivit, ut primum a Gallia in Italia remearet.ConsecutivaCompletiva di fattoCompletiva volitivaNessuna delle precedenti