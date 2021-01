Sottolinea i complementi di agente e cerchia quelli di causa efficiente, poi traduci. 1. Ab Aenea iuvencae Minervae hostiae (come vittime) praebentur. 2. A Phoenicae incolis purpură e portatur. 3. Agricolarum villae non opulentia, sed concordia et industria habitantu 4. Capellae a puels aguntur. 5. Romae potentia Graeciaeque sapientiá historia traditur. 6. Ab ancilla vania petitur. 7. Nugae a puellis dicuntur. 8. Perfugis aqui a puellis datur. 9. Ancoră a nautis in undas deittitur. 10. Flaviae in iniuria agitur 11. Patria ab Italiae incolis defenditur ac piratae vincuntur et pelluntu