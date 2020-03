Se intendi la terminologia, si dice complemento d'agente quando l'agente è una persona, mentre di causa efficiente quando si tratta di una cosa o di un animale.Se intendi come si esprimono in latino , il complemento d'agente si esprime con a/ab + ablativo, mentre quello di causa efficiente si esprime con l'ablativo semplice.Vercingetorixvictus estVercingetorige è vinto da Cesare Militummotus estE' impressionato dal coraggio dei soldati Talvolta può capitare di trovare nomi di cosa espressi come un complemento d'agente invece che come uno di causa efficiente, in particolar modo se personificati/animati.Entrambi si usano per indicare la persona/cosa che compie l'azione espressa dal predicato verbale - che dev'essere al passivo.