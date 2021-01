ho compito fino alle 9:30, per favore, appeno qualcuno possa, mi dia una mano grazie.Agamemnon Briseidam (Briseide), Brisae(Brise) sacerdotis filiam, ab Achille abduxit. Achilles iratus in proelium non veniebat, sed citharā in tabernaculo se (“si&rdquoexercebat. Postquam (“Dopo che&rdquoArgivi ab Hectore fugati erant, Achilles arma sua Patroclo tradidit et Patroclus fugavit Troianos . Cum1 Patroclus ab Hectore interfectus est, arma quae (“che”, nom. n. plur.) Achillis fuĕrant, ei (“a lui”, “gli&rdquodetracta sunt.Agamemnon Briseidam (Briseide), Brisae(Brise) sacerdotis filiam, ab Achille abduxit. Achilles iratus in proelium non veniebat, sed citharā in tabernaculo se (si) exercebat. Postquam (Dopo che) Argivi ab Hectore fugati erant, Achilles arma sua Patroclo tradidit et Patroclus fugavit Troianos . Cum1 Patroclus ab Hectore interfectus est, arma quae (che, nom. n. plur.) Achillis fuĕrant, ei (a lui, gli) detracta sunt.