compiti urgenti di latinooooo

Eco e Narciso

Un giorno Eco si imbatté in Narciso, giovane alquanto grazioso ma di indole intrattabile; il giovane, poiché amava la solitudine e voleva evitare i fastidi degli uomini, viveva da solo in boschi lontani. Eco cominciò ad innamorarsene. Ma Narcisso non conosceva ancora l' amore e quando vedeva la ninfa, la evitava. Allora l'infelice Eco si nascose in una caverna dove si consumò a causa dell'intenso dolore : le ossa della povera fanciulla si trasformarono in pietre e sopravvisse la sola voce, che ripete ancora ai viandanti le ultime sillabe delle loro domande. Ma gli dei punirono anche Narciso: stanco per la fatica della caccia, mentre beveva presso una sorgente, vide la sua immagine nello specchio d' acqua e cominciò ad innamorarsene. Pertanto, mentre cercava di catturarla, cadde nella sorgente e perse la vita. Perciò la terra produsse un fiore che anche oggi porta il suo nome.- iuveni: apposizione- natura difficili: complemento di qualità- solus: complemento predicativo del soggetto- acri dolore: complemento di causa + attributo (acri)- labore: complemento di causa- in speculo: complemento di stato in luogo- in fontem: complemento di moto a luogo- amans solitudinem et hominum molestias vitare cupiens -> quia solitudinem amabat et hominum molestias vitate cupiebat- apud fontem hauriens -> dum apud fontem haurit- Itaque eam captare temptans -> dum eam captare temptat- formoso -> formosus- difficili -> difficilis- remotis -> remotus- infelix -> infelix- acri -> acer- miserae -> miser- ultimas -> ultimus- fessus -> fessus- suam -> suus