1) Hostibus in urbem venientibus, Romani in Capitolium fugiebant2) Caesar, collectis omnibus copiis, arma parabat.4) Cartagine victa, Romani laeti erant.5) Caesar, visis hostibus, phalange facta, arma parabat.6) Romulo regnante, Roma condebatur.7) Persarum copiae victae ab Atheniensibus, colligatis militibus apud Athenas, hiemis finem expectabant.Caesare consule, Helvetii arma parabant.9) Helvetiis arma parantibus, Caesar in Galliam veniebat.Grazie in anticipo!!