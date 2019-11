compiti di latino che non riesco a tradurre

1]Philosophi graeci philosophiam docebant in publicis locis, praesertim in nota porticu, quae Gymnasium appellabatur.- I filosofi Greci insegnavano la filosofia in luoghi pubblici, soprattutto nel noto portico, che si chiamava Ginnasio.2]Homines prudentes superbiam non habent in rebus secundis nec spem ammitunt in rebus adversis; sine spe homines misere vitam agunt.- Gli uomini saggi non hanno superbia nelle circostanze favorevoli né perdono la speranza in quelle sfavorevoli; senza speranza gli uomini vivono infelicemente.3]Gallorum catervae, aestivo tempore, per Alpes in Italiam descenderunt et fines ferro ignique vastaverunt.- Le orde dei Galli in estate scesero in Italia attraverso le Alpi e devastarono i territori con il ferro e con il fuoco.4]Statim adversus multitudem barbarorum populus Romanus consulem misit cum legionibus.- Il popolo Romano mandò subito il console con le legioni contro la moltitudine di barbari.Se qualcosa non è chiaro, scrivimi pure!