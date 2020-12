Compiti di latino (296069)

Tradurre dal latino all’ italiano Grazie in anticipo!1) Dominus, rediens in villam suam, hominem necatum per viam videbat.2) Catilina , consulis Ciceronis mortem parans, ab hostibus suis detegebatur.3) Consul Cicero Catilinam coniurationem parantem detegebat.4) Parans consulis mortem ab hostibus suis detegebatur.5) Urbs apud flumen aedificata inediam non timebat.6) Lupus per silvam errans agnum vagantem videbat.7) Romanorum copiae, hostium adventum timentes, fugiebant et socios non expectabant.Romanorum socii, saepe strenue pugnantes, belli artem cognoscebant.9) Romanorum socii, belli artem cognoscentes, tamen ab hostibus strenue pugnantibus vincebantur.10) Domina non visa ab ancillis ex villa evadebat et a custodientibus non videbatur.11) Lupus a pastore non expectatus multos agnos dormientes vorabat12) Puer, veniens in ludum, Graecum litteras latinas cognoscentem inveniebat.13) Servus Romam missus epistulam ferebat14) Epistula a domino scripta a servo legere nesciente ferebatur.15) Servus, Romam cum epistula missus, iter nesciebat.16) Homo, deos et deas laudans, multa dona a numinibus missa habere volebat.17) Laudantes deum dona desiderata habentPersarum copiae, Athenas delentes, bellum adversus Graecos ductum vincere putabant.