Ciclopi e Giganti portano aiuto a Giove- HELP - versione

Ragazzi/e, avrei bisogno della traduzione di questa versione inesistente sul web!Ho provato a tradurla ma niente...grazie per l'aiuto!In terrae cavernis, in quibus tenebrae aeternae erant, Tartara patebant.Ibi, Saturni causa, vivebant Cyclopes, Iovis amici fideles. Illi deorum regi semper tela ignea, id est fulmina, excudebant, quae deus libentissime de nubibus contorquebat. Eo loco Gigantes quoque sedem habebant.Ab his omnibus Iuppiter auxilium petivit atque sine ulla cunctatione impetravit contra titanes, qui Saturnum in regnum reducere valde optabant.Cyclopes Gigantesque statim infestim animis in lucem venerunt et audacter cum Iovis hostibus conflixerunt. Cyclopes dextris suis hastas igneas vibrabant; Gigantes autem manibus suis, quae innumerabiles sunt, ingentia saxa magna vi coniciebant. Tunc clamor terribilis strepitusque horrendus omnia complent.Tela utrimque volant. Aliqui Titanes in acie cadunt; ceteri in aciem acriore impetu irruunt et ferociter clamant.