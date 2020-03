Ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe tradurre perfavore una versione di latino che si chiama “il cavallo e il cinghiale” di Fedro. Grazie in anticipo :)

Il testo è Equus sitiens pervenit ad rivum, ubi semper solitus erat sedare sitim. Ibi aper, dum sese volutat, turbavit vadum. Hinc orta lis est et aequo certamine diu inter se contenderunt. Equus autem tam vehementer apro' iratus est, ut ausus sit auxilium petere hominis; quem dorso levans, fisus certa victoria, rediit ad hostem laetus. Postquam homo, equi vi et celeritate optime usus, telis aprum interfecit, sic sonipedi victori locutus est: «Victoria tua maxime gaudeo et laetor quod, te precante, auxilium meum prompte dedi. Nam non solum optimam praedam cepi sed potissimum hoc didici, maximam esse in bello equi utilitatem». Atque, nulla mora interposita, homo coegit invitum equum ut frenos pateretur. Tum maestus ille: «Dum quaero demens parvae rei vindictam, servitutem repperi». Haec fabula iracundos admonebit ne umquam, fisi infidis sociis, se dedant alteri. (da Fedro