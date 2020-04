Ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe tradurre perfavore questa versione di latino che si chiama " Scipione l'Africano" da Gellio. Grazie in anticipo :))

Il testo della versione è :In libris antiquorum rerum scriptorum Scipionis Africani, viri magnifici, factum praeclarum declaratum est. Petilii (“Petili”, nome romano, nom. m. plur.) quidam (“certi”, nom. m. plur.), tribuni plebis, a M. Catone , inimico Scipioni, ut narrant, comparati in Scipionem atque immissi petebant instanter in senatu ut ille pecuniae Antiochi praedaeque in eo bello captae rationem redderet; hic fuerat enim copiarum legatus L. Scipionis Asiatici, fratris sui, imperatoris in ea provincia. In senatu cum Scipio exsurrexisset et cepisset e sinu togae librum, omnis pecuniae omnisque praedae rationes in eo scriptas esse dixit. Scipio addidit et se librum portavisse in curiam ut palam recitaretur et postea ad aerarium deponeretur. «Sed id iam non faciam», inquit, «ne me ipse afficiam contumeliā» eumque librum statim coram discidit suis manibus et concerpsit quia aegre tolerabat quod (“il fatto che”) sibi, qui salus imperii ac reipublicae fuerat, ratio pecuniae praedaticiae posceretur. Tantum animum Scipio habuit ut senatus iudicium non timuerit.