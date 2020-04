Ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe tradurre perfavore questa versione di latino che si chiama “Diversa condotta di legislatori” di Gellio. Grazie in anticipo :))

Il testo della versione è il seguente:Draco Atheniensis vir bonus multaque prudentia iurisque divini et humani peritus omnibus existimandus est. Draco primus omnium leges tulit in quibus furem capitis supplicio poeniendum esse censuit et alia pleraque nimis severe sanxit. Eius igitur leges, quoniam erant acerbiores, non decreto sed inlitterato Atheniensium consensu oblitteratae sunt. Postea leges mitiores latae sunt a Solone qui e septem illis inclutis sapientibus fuit. Is sua lege non, ut Draco antea, poena mortis vindicandum esse in fures existimavit. Decemviri nostri, qui post reges exactos leges in XII tabulis scripserunt, in puniendis furibus neque parem severitatem neque nimis lenitatem adhibuerunt. Nam furem, qui manifesto furto prensus erat, tum demum occidi permiserunt si aut, cum faceret furtum, nox esset, aut interdiu telo se, cum prenderetur, defenderet. Id etiam memini me legisse in libro Aristonis iureconsulti, haudquaquam indocti viri, apud veteres Aegyptios, in artibus reperiendis sollertes et in cognitione rerum indaganda sagaces, furta omnia fuisse, mirabile dictu, licita et inpunita.(da Gellio, Noctae Atticae, 11, passim 1