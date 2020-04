Ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe tradurre perfavore questa versione di latino che si chiama " Accuse a Scipione l'Africano" da Cesare Grazie in anticipo :))

il testo è: Scipio Africanus ita fuit altus vir et magnificus ut a civibus Romanis omni tempore dilectus sit. Cum M. Naevius tribunus plebis accusaret ad populum Scipionem Africanum et diceret eum accepisse a rege Antiocho pecuniam ut condicionibus gratiosis et mollibus pax cum eo, populi Romani nomine, pareretur, tum Scipio, cum commemoravisset pauca quae dignitas vitae eius atque gloria postulabant «Memoria», inquit, «Quirites, repeto hodiernum esse diem quo Hannibalem Poenum, impero vestro inimicum, magno proelio vici in terra Africa pacemque et inspectabilem victoriam vobis peperi. Ne igitur simus adversum deos ingrati et relinquamus nebulonem hunc; nobis reliquum est ut gratias agamus protinus Iovi Optimo Maximo». Quod cum Scipio dixisset, quamvis succenseret, avertit et contendere in Capitolium coepit. Tum contio universa, relicto Naevio tribuno, pervenit cum Scipione in Capitolium atque inde ad aedes eius cum laetitia et gratulatione sollemni.