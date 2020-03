ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe aiutare con una versione di latino che si chiama "La conclusione della battaglia di Maratona" di Giustino ,perfavore. E' molto urgente. Grazie in anticipo :)

il testo è: Victi Persae in naves confugerunt, ex quibus multae suppressae, multae captae sunt. In eo proelio plurimi virtute insignes fuerunt. Inter ceteros tamen Themistoclis adulescentis gloria emicuit, in quo iam tum indoles futurae imperatoriae dignitatis apparuit. Cynegiri quoque, militis Atheniensis, gloria magnis laudibus celebrata est, qui post proelii innumeras caedes, cum fugientes hostes ad naves egisset, onustam navem dextra manu tenuit nec prius dimisit, quam manum amitteret'; tum quoque, amputata dextera, navem sinistra manu conprehendit, quam et ipsam? cum amisisset, morsu tamen navem detinuit. Postremo Cynegirus - tanta in eo fuit virtus! -, tot vulneribus acceptis et duabus' manibus amissis, truncus velut rabida fera dentibus dimicavit. Ducenta milia militum Persae proelio sive naufragio amiserunt. Cecidit et Hippias, tyrannus Atheniensis, autor et concitor eius belli, diis patriae ultoribus poenas repetentibus. (da Giustino)