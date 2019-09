Ciao a tutti, potete aiutarmi per piacere, a tradurre questa versione di latino? Grazie mille in anticipo!

A puero agni caprique in agris pascebantur; contumeliosus erat et multis molestiis bestias vexabat: saepe enim lapillis et virgis eas ("le, acc. f. plur.) verberabat. Olim viri peregrini in agros perveniunt, qui ("i quali, nom. m. plur.) de recta via ad oppidum puerum interrogant; sed puer callidus peregrinis dolo falsam viam indicat. Viri diu per loca frustra errant; postremo, defessi atque irae pleni, ad puerum revertunt. Tum is ("egli", nom. m. sing.) suo ludo contentus cachinnat, sed peregrini puerum acriter compellant, deinde virgis verberant. Puer flet niam petit, agni autem caprique propter pueri poenam exultant.