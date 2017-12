Ciao a tutti

Qualcuno sa tradurmi questa frase?

1. Multi Uticam perveniunt, ut navigia sibi parent.

Io l'ho tradotta così: Molti giungono ad Utica affinchè preparino le navi...ma non so come tradurre il termine "sibi".

Grazie mille in anticipo!!!

AGGIORNAMENTO: E se si traducesse "affinchè SI preparino le navi" ?