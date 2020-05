Brano Nepote "Id quantae saluti fuerit universae Graeciae..."

Salve, avrei bisogno di una mano con questi due testi.



Id quantae saluti fuerit universae Graeciae, bello cognitum est Persico. Nam cum Xerxes et mari et terra bellum universae inferret Europae cum tantis copiis eam invasit, quantas neque ante nec postea habuit quisquam:

-------------------------

Deliberantibus Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent. Id responsum quo valeret, cum intellegeret nemo, Themistocles persuasit consilium esse Apollinis, ut in naves se suaque conferrent: eum enim a deo significari murum ligneum.



1)Analizza il periodo da "id responsum quo valeret" a "significari murum ligneum" specificando la natura di ciascuna proposizione di cui è composto



2)All'interno del periodo analizzato, illustra la natura e la funzione di "id responsum" e la costruzione del verbo "significari"