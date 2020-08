Avrei bisogno di questa versione urgentemente

avrei urgentemente bisogno di questa versione Olim Polyphemus, celeberrimus Cyclopum, super collem ascendit cum ovibus suis, ibi altissimam pinum[4] deposuit et fistulā canere incēpit. Resonuērunt tunc montes, fluctus maris quoque sensērunt haec verba: «O Galatea, pulcherrima nympharum omnium sine ullo dubio es, candidior quam nix, floridior quam prata, splendidior quam vitrum, gratior quam soles hiberni, iucundior quam aestiva umbra, lucidior quam glacies, dulcior quam matura uva, mollior quam plumae cycni et, si non fugis, formosior quam viridis[5] hortus. Tamen, Galatea, quia amori meo respondēre non vis, saevior quam indomitus equus appares, durior annosa[6] quercus, fallacior quam undae, immobilior quam scopuli[7], vehementior quam flumen, superbior quam pavo, ferocior quam ursa, ac fugacior non tantum quam cervus, verum etiam quam ventus. At, si amorem meum bene cognosces, iam non fugies, urbanitatem[8] meam non fastidies, immo me retinēre conaberis». Grazie