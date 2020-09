Avrei bisogno di questa versione (283902)

Ciao avrei bisogno di questa versione urgentemente

INFELIX CERVUS

Cervus, qui caeco timore perterritus venatores fugiturus erat, proximam villam petivit

et in bubili[1] se condidit. Tum unus ex bobus[2] ei: «Quid vis, infelix? – inquit – cui te

committere cupis? Profecto ad mortem curres, si hic, sub tecto hominis, manebis!».

At ille supplex: «Vos modo me adiuvate, nemo me videbit et, occasione data, rursus

fugiam quo potero». Ad vesperum bubulcus[3] frondes in bubile attulit nec quidquam

vidit. Iverunt rediveruntque servi, sed nemo eorum cervum animadvertit. Transivit

etiam vilicus[4] nec ille quidquam sensit. Tum cervus e timore recreatus bobus

gratias agere coepit, quod adverso tempore sibi ipsi hospitium praestiterant.

Respondit unus ex bobus: «Nos omnes incolumem te esse cupimus, sed quis hoc

certe dicere potest? Nam si ille qui centum oculos habet venturus erit, vita tua in

maximo periculo erit». Nam post cenam dominus ipse in bubile venit et: «Cur

foenum parum est? Cur stramenta[5] desunt? Ubi sunt haec omnia?»; dum ubique

inspicit[6], cervi quoque cornua cernit eumque occidi iussit. Haec fabula nos docet

neminem plus ac melius quam dominum ipsum in rebus suis videre posse.