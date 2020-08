AVREI BISOGNO DELLO SVOLGIMENTO DI QUESTO ESERCIZIO, GRAZIE

Completa le frasi concordando l’aggettivo indicato con il sostantivo cui logicamente si riferisce

a) alacer, alacris, alacre = attivo

Servus ............................ officia sua non neglegit

Serva .............................. officia sua non neglegit

Servi ............................... officia sua non neglegerunt

Servae ............................ officia sua non neglegerunt

b) vetus, veteris = vecchio

Incendium ............................... templum ussit

Incendium ............................... templa ussit

Incendium ............................... urbem ussit

Incendium ............................... urbes ussit

c) prudens, prudentis = saggio

Laudamus ..........................consilium amici nostri

Laudamus .......................... orationem amici nostri

Laudamus .......................... sermonem amici nostri

Laudamus ........................... consilia amici nostri

Laudamus ........................... orationes amici nostri

Laudamus ........................... sermones amici nostri

d) mitis, e = mite

Hiems non semper ..................... est

Hiemes non semper ........................ sunt

Ver non semper .......................est

Vera non semper .........................sunt

Autumnus non semper ......................... est

Autumni non semper ............................ sunt

e) memor, memoris = memore

Viri boni beneficiorum semper ........................ erunt

Vir bonus beneficiorum semper ....................... erit

………………………… animo beneficia vestra accepimus

Mentem …………………….. beneficiorum habebo.