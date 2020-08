AVREI BISOGNO DELLA TRADUZIONE DI 10 FRASI, GRAZIE INFINITE.

1)Hannibal, a Scipione apud Zamam pulsus, biduo Hadrumetum pervenit.2)Clangore anserum excitatus, Titus Manlius Gallos, iam muros arcis ascendentes, de Capitolio deiecit.3)Misericordia motus dominus servo flenti ac veniam petenti ignovit.4)Hostes in pugna captos Caesar in vincula coniecit.5)Libertatem, tanto civium sanguine comparatam, summo studio cives defendere statuerunt.6)Taetra est avaritia, praesertim in principibus rem publicam gubernantibus.7)Hannibal, domum revocatus, flens Italiam reliquit.Alexander moriens detractum digito anulum Perdiccae tradidit.9)Obsides, a Britannis dati, in continentem adducti sunt.10)Victis una salus est fuga.