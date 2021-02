La Grecia antica era una terra piccola e aspra, ma era la patria di uomini valorosi e belle donne. Molti Greci migravano e si stanziavano (lett. collocavano le abitazioni) in Asia e in Sicilia. Atene, Sparta, Tebe, e Corinto erano famose città dei Greci. Nelle città c'erano bei templi degli dei e delle dee, e nelle strade pubbliche c'erano molte statue di uomini illustri. Grande concordia fioriva in Grecia e i popoli della Grecia erano liberi e felici, ma poi ci fu discordia fra i Greci per le vittorie dei nemici (questa parte mi ha confuso, credo ci siano punti che non dovrebbero esserci) e infine la Grecia fu provincia dell' impero romano Graecia antiqua: soggetto + attributoerat terra parva et aspera, sed patria: predicato nominalevirarum strenuorum et feminarum pulcharum: complementi di specificazione + attributoMulti Graeci: attributo + soggettomigrabant: predicato verbaleet: congiunzione domicilia: complemento oggetto collocabant: predicato verbalein Asia et in Sicilia: complementi di stato in luogoAthenae, Sparta, Thebae, Corinthus: soggettinota oppida erant: predicato nominaleGraecorum: complemento di specificazione In oppidis: complemento di stato in luogoerant: predicato verbalepulchra templa: soggettodeorum dearumque: complementi di specificazioneet: congiunzionein viis publicis: attributo + complemento di stato in luogomultae statuae: attributo + soggettovirarum clarorum: complemento di specificazione + attributoConcordia magna: soggetto + attributoin Graecia: complemento di stato in luogoflorebat: predicato verbaleet: congiunzionepopuli: soggettoGraeciae: complemento di specificazioneliberi et beati erant: predicato nominalesed: congiunzionepostea: complemento di tempo determinatodiscordia: soggettoGraecarum: complemento partitivocausa victoriarum: complemento di causa efficienteadversariorum: complemento di specificazionefuit: predicato verbaleet: congiunzionepostremo: complemento di tempo determinatoGraecia: soggettoprovincia fuit: predicato nominaleimperii Romani : attributo + complemento di specificazione