Annibale supera le Alpi e arriva in Italia

Postquam Hannibal ab Hispania per Galliam longum et difficile iter cum militibus suis

fecerat, ad Alpium cacumen pervenit. Quia ingens nivis copia in montibus erat, milites,

iam gravibus laboribus fatigati, nova pericula timentes, iter pergere recusabant ac

domum revertere optabant. Hannibal tamen flentium precibus non movebatur et ab

Alpium cacumine fertiles Italiae agros atque locupletes urbes militibus suis ostendens,

eorum animos fessos recreavit. Postero die cum ab imperatore profectionis signum

datum est, eius imperio omnes milites obtemperaverunt, sed locorum asperitate ac

acri frigore multi in itinere mortem invenerunt. Nix enim omnia tegebat et homines et

elephantes cum sarcinis in voragines praecipitabant. Omnes de salute iam

desperantes, tamen milites omnibus suis viribus iter purgaverunt denique in Italiam

descenderunt.