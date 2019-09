"Andromache et Helenus" "Mons Aetna": mi servirebbe cortesemente la traduzione completa di questi due brani. Grazie mille!!!

Hic fama incredibilis iis allata est: Helenum, Priami filium, regno Epiri potitum esse atque Andromachen, viduam Hectoris, uxorem duxisse! Hac fama stupefactus Aeneas, cum a viro ipso certior fieri cuperet, classe in portu relicta ad urbem progrediebatur. Sed ante urbem Andromachen invenit, quae in luco sacrificabat Manesque Hectoris invocabat ad tumulum et duas aras quas ibi sacraverat. Ut Aeneam conspexit venientem et arma Troiana agnovit, re incredibili exterrita palluit animusque eam reliquit; labitur et post longum tempus tandem "Nate dea, vivisne?" inquit, "aut, si a mortuis revenis, dic mihi: Hector ubi est?" lacrimasque effudit et omnem locum clamore implevit. Aeneas turbatus paucis respondit: "Vivo equidem vitamque per maxima pericula servo. Ne dubitaveris! Sed quae fortuna te revisit, Hectoris Andromache?" Illa vultum demisit et parva voce locuta est: "se et Helenum Troia capta a Pyrrho in Epirum abductos esse; postea vero, cum Pyrrhus interfectus esset ab Oreste, Agamemnonis filio, Helenum Chaonia, parte Epiri extrema, potitum esse et se uxorem duxisse."Dum haec narrat itemque de casu Aeneae et Ascanii pueri quaerit, ex urbe venit Helenus cum multis comitibus; qui cives suos laetus agnoscit eosque in urbem ad convivium magnificum invitat.Priusquam inde digressus est, Aeneas a rege Heleno, qui divina mente numina Phoebi sentiebat, quaesivit 'quae pericula sibi vitanda essent?' Ille, immolatis ex more iuvencis, Aeneam ad Phoebi templum manu duxit, deinde divino ex ore haec fatus est: "Nate dea! Pauca tibi dicam, nam cetera fari vetat Iuno. Italia, quam tu iam propinquam esse reris, longo cursu abs te dividitur: prius circum Siciliam tibi navigandum est quam in illa terra urbem condere poteris. Haec Italiae litora quae nobis proxima sunt, effuge: cuncta oppida a malis Graecis habitantur. Sed ubi ventus ad oram Siculam te advexerit et fretum angustum a dextra patebit, laevam pete! Nam illud fretum duo monstra horrenda tenent, latus dextrum Scylla, laevum Charybdis, quae in imo gurgite latens raptas naves vastis fluctibus mergit; at Scylla, cui caput et pectus est virginis, venter lupi, cauda delphini, ex antro suo obscuro naves in saxa trahit. Praestat totam Siciliam longo cursu circumire quam semel Scyllam informem videre et saxa illa resonantia experiri. Praeterea hoc unum ante omnia te moneo: semper Iunonem primam adora atque illi deae potenti maxima sacrificia fac! Sic denique, Sicilia relicta, tutus in Italiam pervenies. Haec sunt quae mea voce licet te monere. Age, vade, et factis tuis Troiam ad caelum tolle!"Quae postquam Helenus vates divino ore fatus est, dona magnifica ad naves ferri iussit. Item Andromache Ascanio vestem pretiosam, quam suis manibus confecerat, donavit.Eo die Troiani iuxta Ceraunia promunturium vecti sunt, unde cursus brevissimus est in Italiam. Post solis occasum in litus egressi sunt et fessi somno se dederunt; sed media nocte Palinurus, cum ventum secundum caelumque serenum videret, signum proficiscendi dedit.Iam aurora ab oriente rubebat, cum procul humiles colles apparuerunt. "Italia!" primus exclamat Achates, atque socii omnes laeto clamore Italiam salutant. Tum pater Anchises magnam pateram mero implevit atque in celsa puppi stans deos invocavit:"Di maris et terrae tempestatumque potentes,ferte viam vento facilem et spirate secundi!"Iam velis plenis Italiae litori appropinquabant, templumque Minerva in arce apparebat. neque vero in terra illa Graecorum morati sunt, sed Iunoni sacrificiis factis praeter litora Italiae ad Siciliam versus navigaverunt.Mox procul cernebatur mons Aetna, et simul a dextra audiebatur fragor quem saxa fluctibus pulsata edebant, atque in infima voragine apparebat fundus maris. "Nimirum haec est illa Charybdis" inquit Anchises, "Hos scopulos, haec saxa horrenda Helenus memorabat. O socii, eripite nos e periculo!" Primus Palinurus proram ad laevam vertit, et cuncta classis remis ventisque laevam petivit.Inde, postquam sol occidit, fessi et ignari viae ad oram Cyclopum advecti sunt. Iuxta haec loca surgit Aetna, mons ingens, unde fumus flammaeque ad caelum eduntur, interdum etiam saxa lapidesque cum fragore horribili ab imo fundo emittuntur. Totam illam noctem Troiani perterriti in silvis latuerunt, cum causam tanti fragoris ignorarent.Postero die paulo ante solis ortum vir ignotus extrema fame confectus e silvis processit atque supplex manus ad litus extendit; barbam horrentem gerebat et sordidam scissamque vestem - at Graecus erat, quondam armatus adversus Troiam missus. Ubi vestimenta et arma Troiana procul agnovit, paulum exterritus restitit, sed mox ad litus se contulit cum fletu precibusque: "Per deos duperos vos oro, Teucri, hinc tollite me! In quascumque terras abducite! Hoc satis est! Faetor me cum ceteris Graecis Ilium bello petivisse, quam ob rem, si tantum est scelus meum, iacite me in fluctus!Si pereo, hominum manibus periisse iuvabit!"Hoc audiens ipse pater Anchises iuveni supplici dextram dedit eumque interrogavit 'quis esset?' et 'unde veniret?' Ille, victo tandem terrore, haec respondit: "Ex patria Ithaca Troiam profectus sum comes infelicis Ulixis. Hic me socii, dum trepidi fugiunt, in vasto Cyclops antro deseruerunt. Monstrum infandum est Cyclops ille nomine Polyphemus, qui carne et sanguine hominum miserorum vescitur! Egomet vidi eum in medio antro iacentem duos de nostro numero manu prehensos ad saxumfrangere ac membra eorum cruenta devorare! Nec vero talia passus est Ulixes, nam cum Polyphemus carne vinoque impletus per antrum iaceret, nos longam hastam acutam in oculo eius, quem solum in media fronte habebat, defiximus: ita tandem socios necatos ubi sumus. - Sed fugite, o miseri, fugite ac funes navium incidite! Nam qualis Polyphemus tales centum alii Cyclopes infandi ad haec curva litora habitant et in altis montibus errant."Vix haec dixerat, cum ipsum Polyphemum pastorem caecum inter pecudes suas ambulantem viderunt et litora nota petentem -monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum!Postquam ad mare venit,. vulnus magno cum gemitu lavit. Troiani vero celeriter funes inciderunt et naves remis incitaverunt. Hoc sensit Polyphemus, sed cum eos capere non posset, clamorem horribilem sustulit,quo mare et terrae contremuerunt atque penitus resonuit mons cavus. Cyclopes e silvis et altis montibus ad litora concurrerunt, unde singulis oculis Troianos e conspectu abeuntes prospiciebant.Troiani profugi, postquam Pachynum et Lilybaeum promunturia circumventi sunt, tandem sub monte Eryce portum Drepani petiverunt, ubi a rege Acesta benigne recepti sunt. Hic Aeneas genitorem Anchisen amisit, ille enim confectus aetate e vita excessit - nequiquam ex tantis periculis ereptus.Aeneas, postquam ossa patris in monte Eryce sepelivit, ex Sicilia atque a sepulcro genitoris digressus est.