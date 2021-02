Ancora qualche frase dall'Italiano in Latino

Salve sodales,mi aiutate a capire se ho tradotto correttamente perpiacere?1) Dopo il lavoro del giorno è gradito il riposoPost diei negotia, requies grata est2) Le sentinelle vegliano di notte, di giorno riposanoCustodes nocte vigilant, die requiescunt3)Non conosciamo il giorno della nostra morteExitus nostri diem ignoramus4)La speranza è l'ultima DeaSpes ultima dea est5)In tutte le cose l'ordine è necessarioOmnibus rebus ordo necessarius est6)In tutte le cose molto vale la diligenza (non saprei come tradurla meglio)Omnibus rebus diligentia res magna est7)Talvolta i vizi hanno l'apparenza della virtùInterdum vitia virtutis faciem habentTutti i buoni cittadini desiderano la salvezza della repubblicaOmnes cives rei publicae salutem desiderant9)Breve è la serie dei giorni nella vita degli uominiDierum series brevis in hominum vita est10)In tutte le cose è necessaria la misuraOmnibus rebus modus est necessarius