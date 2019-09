"Anchises" "Creusa": mi servirebbe cortesemente la traduzione completa di questi due brani. Grazie in anticipo!!!

At tum primum saevus horror Aeneam perfudit: nam cum regem senem ex crudeli vulnere morientem videret, venit ei in mentem ipsius pater senex Anchises et uxor Creusa et parvus filius Ascanius, quos solos domi deseruerat. Tum subito mater Venus, in luce pura per noctem fulgens, filio se videndam obtulit eique suasit ut celeriter domum ad suos fugeret, simulque promisit se ipsam filium tutum ad limen domus patriae ducturam esse. Aeneas igitur descendit ac ducente dea inter flammas et hostes elapsus est: neque tela neque flammae ei nocuerunt.Ubi iam ad antiquam domum patriam pervenit, Anchises pater, quem primum in altos montes portare volebat, ex patria capta fugere recusavit. "Vos quibus integrae sunt vires" ait, "vos capite fugam! Di caelestes, si me vitam producere voluissent, hanc patriam mihi servavissent. Nolo urbi captae superesse. Ipse mea manu mortem inveniam!" Talia dicens fixus eodem loco haerebat, dum filius et parvus nepos omnisque domus multis cum lacrimis ei suadent 'ne omnes suos secum perderet!'Aeneas vero, rursus armis sumptis, "Mene putas" inquit "te relicto pedem hinc efferre posse? Si tibi certum est Troiae periturae te tuosque adderre, patet ianua morti: iam aderit Pyrrhus sanguine Priami cruentus, qui filium coram patre, tum patrem ipsum ad aram obtruncavit! - Num ideo, mater carissima, per tela, per ignes me eripuisti, ut hostem in mediis aedibus, ut Ascanium puerum et patrem meum uxoremque alterum in alterius sanguine trucidatos cernam?Arma viri, ferte arma! Vocat lux ultima victos.Reddite me Danais! Sinite instaurata revisamproelia! Numquam omnes hodie moriemur inulti!"Sed coniunx pedes viri abeuntis complexa in limine haerebat parvumque Iulum patri ostendebat:"Si periturus abis, et nos rape in omnia tecum!"Talia exclamans omnem domum gemitu complebat - cum subito mirabile prodigium visum est: namque inter manus maestorum parentum lumen in summo Iulii capite apparuit, neque flamma puero nocebat! Parentes pavidi ignem aqua restinguere properant; at pater Anchises laetus Iovem invocat, subitosque fragore a laeva tonat, et simul stella de caelo lapsa multa cum luce per tenebras currit. Quae cum, quasi viam monstrans, post montem Idam occidisset, Anchises manus ad caelum tendens deos sic alloquitur:"Iam iam nulla mora est, sequor et qua ducitis adsum,di patrii! Servate domum, servate nepotem! ...Cedo equidem nec, nate, tibi comes ire recuso."Tum Aeneas, cum iam strepitus flammarum propius audiretur, "Ergo, care pater" inquit, "in umeros meos te imponam; ipse te portabo, nec mihi grave erit hoc onus. Parvum Iulum mecum ducam, et Creusa vestigia nostra sequetur. Vos, famuli, haec quae dicam animadvertite: extra urbem est tumulus et vetus templum Cereris, in eum locum omnes conveniemus. Tu, pater, cape sacra manu et deos Penates! Neque enim mihi fas est res sacras tangere priusquam manus caede cruentas flumine vivo lavero."Haec locutus pius Aeneas patrem in umeros sustilit et parvum filium manu tenens domo egressus est. Creusa eos sequebatur. Ita per tenebras vadunt, et Aeneam, quem dudum neque tela neque agmen Graecorum commovebat, nunc omnis aura, omnis sonus terret, cum pariter filio patrique timeat.Iam portis appropinquabant atque salvi esse videbantur, cum Anchises per umbram prospiciens "Fuge, mi fili!" exclamat, "Hostes appropinquant. Clipeos atque gladios micantes cerno." Qua re perturbatus dum Aeneas celeriter e nota via discedit, Creusa incerta constitit neque maritum aberrantem sequi potuit. Nec prius ille respexit quam ad tumulum templumque Cereris pervenit.Hic cum uxorem deesse videret, filio et patre et Penatibus apud socios relictis, ipse armatus in urbem revertit et eadem via qua venerat domum patriam repetivit; quam a Graecis captam et incensam invenit. Inde procedens regiam Priami et arcem revisit. Huc undique divitiae Troianae ex templis incensis ereptae conferebantur. Pueri et matres pavidae longo ordine circum stabant.Aeneas autem per tenebtas errans coniugem suam querebat; quin etiam clamare ausus est maestusque 'Creusam' iterum iterumque vocavit. Quod cum diu nequiquam fecisset, imago atque umbra ipsius Creusae viro stupenti apparet et his dictis eum consolatur: "Quid iuvat me lugere, o dulcis coniunx? Non sine numine deorum haec eveniunt, nec fas est te hinc comitem portare Creusam - rex Olympi hoc non sint. Diu per vista maria tibi navigandum est, et tandem in terram Hesperiam venies, ubi inter arva uberrima fluit Tiberis amnis: illic regnum tibi paratum est et regia coniunx. Noli mea causa lacrimas effundere!Iamque vale, et nati serva communis amorem!"Haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentemdicere deseruit, tenuesque recessit in auras,dum ille frustra imaginem eius effugientem amplecti ac manum comprehendere conatur.Tum demum Aeneas, nocte iam consumpta, ad socios revertit. Atque ibi admirans sociorum novorum magnum numerum invenit, et virorum et feminarum, qui undique eo convenerent, ut duce Aenea in alias terras proficiscerentur. Quos omnes Aeneas postero die secum trans montes duxit.