ANALIZZA E TRADUCI, AIUTATEMI

analizza e traduci7) (participi regolari e gerundivi)1. mater flens2. hostes fugientes3. equitatus irrupturus4. magistrum loquentem5. exploratores profecturos6. urbis deletae moenia7. imperator copias in Africam ducturus8. pacta servada9. ab oppido obsesso10. cum sene in horto sedente11. exempla tradìta12. virtus imitandaanalizza e traduci(particolarità dei participi perfetti)1. dominus cenatus2. consul sic arbitratus3. dux sibi confisus4. legati prudentia usi5. cum convivis vinum potis6. milites magnam laudem adeptos7. victoria adepta8. per captivos ausos loqui9. post facinus confessum10. exercitus hostium equitatum secutus11. iuratus in principis verba12. provinciae a barbaris populatae