Quando un nome era ripetuto, come Assyriorum, non ho rifatto l' analisi Antiquissimis: antiquus, aggettivo, ablativo, neutro, plurale, superlativotemporibus: tempus, nome, ablativo, neutro, plurale, 3 declinazionein: proposizioneAsiae: Asia , nome, genitivo, femminile, singolare, 1 declinazioneregionibus: regio, nome, ablativo, femminile, singolare, 3 declinazioneubi: pronome relativo indeclinabileEuphrates: Euphrates, nome, nominativo, maschile, singolare, 3 declinazioneet: congiunzione Tigris: Tigris, nome, nominativo, maschile, singolare, 3 declinazioneflumina: flumen, nome, nominativo, neutro, plurale, 3 declinazionefluunt: fluo, 3 coniugazione, Indicativo, presente, 3 p.p.magnum: magnus, aggettivo, nominativo, neutro, singolareet: congiunzioneclarissimum: clarus, aggettivo, nominativo, neutro, singolare, superlativoAssyriorum: Assyrii, nome, genitivo, maschile, plurale, 2 declinazioneregnum: regnum, nome, nominativo, neutro, singolare, 2 declinazionefloruit: floreo, 2 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.Primus: primus, aggettivo, nominativo, maschile, singolarerex: rex, nome, nominativo, maschile, singolare, 3 declinazioneNinus: Ninus, nome, nominativo, maschile, singolare, 2 declinazionefuit: sum, coniugazione propria, Indicativo, perfetto, 3 p.s.Is: is, pronome personale, nominativo, maschile, singolare, 3 p.s.gravissima: gravis, aggettivo, accusativo, neutro, plurale, superlativoet: congiuntivocruentissima: cruentus, aggettivo, accusativo, neutro, plurale, superlativobella: bellum, nome, accusativo, neutro, plurale, superlativocum: proposizionefinitimis: finitimus, aggettivo, ablativo, maschile, pluralepopulis: populus, nome, ablativo, maschile, plurale, 2 declinazionegessit: gero, 3 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.multas: multus, aggettivo, accusativo, femminile, pluraleurbes: urbs, nome, accusativo, femminile, plurale, 3 declinazionenationesque: natio, nome, accusativo, femminile, plurale, 3 declinazione + congiunzionedomuit: domo, 1 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.magnamque: magnus, aggettivo, accusativo, femminile, singolare + congiunzionepartem: pars, nome, accusativo, femminile, singolare, 3 declinazionein: proposizionedicionem: dicio, nome, accusativo, femminile, singolare, 3 declinazionesuam: suus, aggettivo possessivo, accusativo, femminile, singolare, 2 p.s.redegit: redago, 3 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.Urbem: urbs, nome, accusativo, femminile, singolare, 3 declinazioneopulentissimam: opulentus, aggettivo, accusativo, femminile, singolare, superlativocondidit: condo, 3 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.Ninum: Ninus, nome, accusativo, femminile, singolare, 2 declinazioneappellatam: appello, 1 coniugazione, Participio, perfetto, accusativo, femminile, singolareCum: congiunzionee: proposizionevita: vita, nome, ablativo, femminile, singolare, 1 declinazioneexcessit: excedo, 3 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.reliquit: relinquo, 3 coniugazione, Indicativo, perfetto, 3 p.s.filium: filium, nome, accusativo, maschile, singolare, 2 declinazioneimpuberem: impubes, aggettivo, accusativo, maschile, singolareet: congiunzioneSemiramidem: Samiramis, nome, accusativo, femminile, singolare, 3 declinazionereginam: regina, nome, accusativo, femminile, singolare, 1 declinazionedissolutissimam: dissolutus, aggettivo, accusativo, femminile, singolare, superlativomulierem: mulier, nome, accusativo, femminile, singolare, 3 declinazione