Analisi versione latino (252494)

Buonasera qualcuno potrebbe aiutarmi con l'analisi di questa versione, la traduzione l'ho già fatta. Grazie anticipatamente.

Fuisse quendam ferunt Demarátum Corinthium, et honore et auctoritate et fortunis civitatis suae princïpem; qui cum Corinthiorum tyrannum Cypsëlum ferre non potuisset, fugisse cum magna pecunia dicitur ac se contulisse Tarquinios, in urbem Etruriae florentissimam. Deinde adscítus est civis a Tarquiniensibus atque in ea civitate domicilium collocavit. Ubi cum de matre familias Tarquiniensi duo filios procreavisset, eos omnes artes ad Graecorum disciplinam docuit. Propter humanitatem atque doctrinam Anco regi familiaris est factus adeo ut consiliorum omnium particeps et socius paene regni putaretur. Itaque, mortuo Marcio, cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius: sic enim suum nomen ex Graeco nomine inflexerat, ut in omni genere populi Romani consuetudinem videretur imitatus esse. Is principio duplicavit illum pristinum patrum (= "dei senatori" numerum, bello subégit Aequorum magnam gentem et ferocem et rebus populi Romani imminentem. Idem, cum Sabinos a moenibus urbis reppulisset, primus ludos Romanos fecisse fertur, mortuusque est cum duodequadraginta regnavisset annos.