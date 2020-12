Analisi nomi e verbi latino

Ciao, potete fare l’ analisi latina dei nomi(caso, genere, numero, declinazione) e dei verbi (modo,tempo, persona) di questa versione già tra tradotta?Arachne, Lydia puella, artificio tam excelso tela texebat e tam mirifice acu filoque pingebat, ut longe omnes alias textrices superaret. Nec minus superba quam perita erat, adeo ut quondam dixerit: "Pallas ipsa mecum certet! Eam facillime vincam!" Cum Pallas haec verba audivit, anus figuram sumpsit et ad Arachnem venit. Primum illam monit ut contenta mortalium laude esset neque deam provocaret. At puella superbe respondit: "Certe ob senectutem mentis inops es! Veniat Pallas: mea arte sine ulla mora superabitur!". Tum dea ira plena, anus speciem reliquit: divinam naturam suamque potentiam paterfecit et radio , quo puella stamina nebat, frontem eius percussit. Statim Arachne mutata est, sic ut araneae speciem sumpserit: caput suum decrevit, multa et gracilia crura e lateribus suis eminuerunt, venter crevit, de quo stamen subtile remisit.Aracne, una fanciulla della Lidia, tesseva le tele con un artificio tanto eccelso, e ricamava tanto magnificamente con ago e filo, da superare di gran lunga tutte le altre tessitrici.Non era meno superba che esperta, a tal punto che una volta la stessa Pallade disse: "che gareggi con me!" io la vincerò molto facilmente"! Appena Pallade udì tali parole, assunse l'immagine di una vecchia e giunse da Aracne. In un primo momento la ammonì di essere soddisfatta della lode dei mortali e di non provocare la dea.