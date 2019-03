Analisi logica L'impero di Settimio Severo

Analisi logica della versione L’impero di Settimio Severo latino !!URGENTE !! La trovate qui

L'impero di Settimio Severo

Hinc (avv.) imperii Romani administrationem Septimius Severus accepit, oriundus ex Africa, provincia Tripolitana, oppido Lepti (abl. f. sing. di Leptis, -is). Solus et ante et postea ex Africa imperator fuit. Per multa et varia officia atque honores usque ad summam auctoritatem totius imperii venit. Bella multa eximia cum virtute gessit et a militibus equitibusque suarum legionum magnas laudes accepit. Pescennium Nigrum, ducem Aegypti, apud Cyzicum interfecit. Parthos vicit et Arabes et Adiabenos: idcirco Parthicus, Arabicus, Adiabenicus dictus est. Provincias cum benignitate et moderatione tractivit, leges iustas promulgavit. Multa aedificia in toto imperio Romano reparavit. Decessit admodum senex et divus appellatus est. Successores reliquit filios Caracallam et Getam. Caracalla patri successit et paternorum morum fuit.