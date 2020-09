ANALISI LOGICA DI LATINO URGENTE pls

Aeneas: soggettoCumas: complemento di moto a luogoproperat: predicato verbaleinferorum: complemento di specificazione ianua: soggettoerat: predicato verbaleVir: soggettocum Sibylla Cumana: complemento di compagnia + attributoper regna: complemento di moto per luogoOrci: complemento di specificazioneprocedebat: predicato verbaleante vestibulum: complemento di stato in luogoAverni: complemento di specificazioneLuctus et Curae: soggettoiacent: predicato verbaleibi: complemento di stato in luogoMorbi: complemento di specificazionehabitant: predicato verbaleet Letum et Bellum et Discordia et tormenta: complemento oggetto vitae: complemento di specificazioneIn vestibulo: complemento di stato in luogoramos: complemento oggettoulmus: soggettopandit: predicato verbalein umbra: complemento di stato in luogoulmi: complemento di specificazioneSomnia: soggettosunt: predicato verbaleMonstra et variae ferae: soggetto è attributovidentur: predicato verbaleAeneas: soggettoCentauros, Scyllam, Briareum, hydram, Chimaeram, saevas Harpyas et multa alia portenta: complementi oggetto + attributoLernae: complemento di specificazionevidet: predicato verbaleVir: soggettocontra monstrum: complemento di moto a luogoglaudium: complemento oggettoaudacter: complemento di mododestringit: predicato verbalesed: congiunzione a Sibylla: complemento d'agenteadmonetur: predicato verbalequia: congiunzionetantum: avverbioumbras nocivas formas: complemento oggetto + attributo + apposizioneoculi: soggettospectant: predicato verbale