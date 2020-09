ANALISI LOGICA DI LATINO URGENTE

potreste aiutarmi con questa verisone di latino Cum a Porsenna, Etruscorum rege, Roma obsidebatur, Etruscorum copiae castra trans Tiberim ponunt.Ibi Porsena a claris Romanorum familiis pueros puellasque accepit obsides. Inter captivas Cloelia erat, strenua et superba puella. Tertia vigilia noctis clam equum conscendit, vigilias fallit, castra magna cum audacia relinquit, indomito animo perfrigidas Tiberis aquas tranat et Romam pervenit.Tum Porsena, iratus, Romanam puellam repetit;quare Cloelia in Etruscorum castra remeat. Sed Porsena tantam audaciam perpendit atque generoso animo Cloeliam liberat. Romani semper in memoria Cloeliae exemplum tenebunt et animosae puellae statuam in foro dicabunt.