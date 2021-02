Analisi logica di latino

Per l'interrogazione di domani mi servirebbe di fare l' analisi logica di queste frasi (soggetto, complemento di moto a luogo, predicativo del soggetto.....) p.s se può aiutare a scuola abbiamo appena fatto la 3a decl.Grazie mille in anticipo!1) Ad Coriolanum mater Veturia et uxor Volumniavenērunt.2)In triumphis meis ducti sunt ante currum meum reges aut regum liberi novem.3)Post proeliorum labores, grata militibus est imperatoris vel principis laus.4)M. Claudius Marcellus consul apud Nolam, civitātem Campaniae, contra Hannibălem bene pugnavit.