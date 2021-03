Analisi logica (299151)

Mi servirebbe l' analisi logica di: Viri quantas pecunias ab uxoribus, dotis nomine, acceperunt, tantas ex suis bonis, postquam aestimatio facta est, cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque servantur. Ad illum qui coniugi superat (sopravvive + dat.), pars utriusque cum fructibus pervenit. Viri in uxores, sicut in liberos, vitae necisque habent potestatem. Cum pater familias illustris decessit, eius propinqui conveniunt et, si de morte res in suspicionem venit, de uxoribus quaestionem habent et, si compertum est (risultano colpevoli), igne atque omnibus tormentis excruciatas (dopo averle torturate), interficiunt. Funera sunt magnifica et sumptuosa et omnia quae grata vivis erant, etiam animalia, in ignem inferunt (da infero)