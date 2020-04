Analisi latino (271630)

Potete fare l’ analisi dei nomi per declinazione, caso, genere, numero di questa versione:Tarquinius Superbus rex iure, sententia omnium, cognomen suum meruit. Regno potitus est postquam Servium Tullium socerum necaverat et gravi crudelitate imperium exercuit: nobiles cives variis modis vexavit, multos interfecit, alios exsulare coegit, alios in vincula coniecit et domos et templa populatus est. Tamen, bellica arte peritus fuit. Nam strenuus fuit in bello et aliquot proeliis Romanorum fines dilatavit: Latini Sabinique profligati sunt, Pometia urbs Etruscis erepta est, Roma pulchris aedificiis ornata est. Quia Lucius Tarquinius, Superbi filius, iniuriam fecerat nobili matronae Lucretiae, patricii omnes Tarquinios pepulerunt; Superbus frustra regnum recuperare conatus est et in tristi exilio mortuus est. Numquam postea Romanis reges fuerunt.