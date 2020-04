ANALISI DEL PERIODO VI PREGO AIUTATEMI

Ulixes, Troia deleta, priusquam Ithacam, patriam dilectissimam rediret, sic dis iubentibus, permulta maximamque pericula obiit: ex Polyphemo Cyclope, tam fero quam diro gigante, effugit; procellis saevientibus, semel atque iterum naufragium fecit; a Circe, veneficentissima atque pessima maga, quae complures socios in porcos mutaverat, discessit; insidias inter Scyllam et Charybdim, immanissima monstra, scitissime devitavit; Sirenum blanditias, quae suavi cantu nautas pelliciebant, magis fortier quam prudenter depulit. Cum Calypso, nympha formosissima in cuius insula Ulixes plurimum temporis degit, promisisset se immortalitatem ei tributarum esse, beneficium tamen recusavit. Nam Ulixes maluit domum quam primum redire et fidelem uxorem, quam amabat, amplexu cingere. Itaque, cum exsul apud Phaeaces ab Alcinoo eiusque uxore quam humanissime acceptus esset, regis domum a Nausicaa , speciosissima Alcinoi filia, ductus est et, cum cibo satiatus esset atque multis muneribus locupletatus esset, ad extremum in patriam pervenit.Mi serve l' analisi del periodo di questa versione, qualcuno mi aiuta per favore? ne ho stra bisogno, grazie mille