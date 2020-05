Analisi del periodo versione "Dopo la morte di Cesare...la guerra civile"

Qualcuno mi aiuta per favore a fare l' analisi del periodo di questa versione? Io ci provo ogni volta ma sono completamente negata, ho preso 3 l'ultima voltagrazie mille a chi mi aiutaBrutus et Cassius, interfectores Caesaris, ingens bellum moverunt; interfecto Caesare, illi in Graeciam transierunt, quia per Macedoniam et Orientem erant multi exercitus, quibus iidem praefuerunt. Tum igitur Caesar Octavianus et Marcus Antonius - praesidio Italiae nam Lepidus manserat - apud Philippos, Macedoniae urbem, contra eos pugnaverunt. Primo proelio victi sunt Antonius et Octavianus, periit tamen dux nobilitatis Cassius; secumdo proelio autem profligati sunt Brutus et illa nobilitas, quae cum eo bellum gesserat. Quapropter inter victores sic divisa est res publica, ut Augustus Hispaniam, Galliam Italiamque teneret, Antonius Asiam, Pontum et Orientem. Interdum intra Italiam Lucius Antonius consul, frater eiusdem qui cum Caesare contra Brutum et Cassium dimicaverat, bellum civile commovit. Is apud Perusiam, Tusciae civitatem, victus et captus est.